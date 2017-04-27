حوار لموقع ” أخبار مصر “عن نتائج مؤتمر الشباب مع الدكتور أيمن الدهشان والمهندس روماني رزق الله 2017/04/27 - 15:43 حوار لموقع ” أخبار مصر “عن نتائج مؤتمر الشباب مع الدكتور أيمن الدهشان والمهندس روماني رزق الله2017-04-27T15:43:52+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات أخبار مصر أخبار مصر, أيمن الدهشان, روماني رزق الله, مؤتمر الشباب أقرأ أيضا: خبراء لــــــ”أخبار مصر” مؤتمر الشباب بالإسماعيلية خطوة إيجابية لاكتشاف المواهب والأهم الخروج بآليات للنهوض بالأزمة المصرية من خلال شبابها الذي يمتلك الحل الفعلي لتغيير الواقع مشاركات الرئيس في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب غادة والي: الوزارة حريصة على تنقية الدعم من غير المستحقين بالفيديو.. السيسي: هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية تعمل بحرية بالصور.. الرئيس يتفقد إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية بالفيديو..وزير التموين: الرئيس وجه بضرورة توفير احتياطيات السلع الاستراتيجية
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