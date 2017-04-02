دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن منها سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة فيما غادر الميناء سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء حاليا بلغ 15 سفينة بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطاران بحمولة 2348 طن قمح و131 سيارة بحمولة 6062 طن قمح وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص90 ألفا و651 طنا.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125 ألفا و739 طن قمح. وشملت حركة الصادر من الميناء 20 ألفا و81 طن يوريا و 7500 طن فوسفات و 2700 طن مولاس.