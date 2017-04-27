القاهرة-أ ش أ

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم /الخميس عن قائمة مباراة طنطا غدا/الجمعة في الجولة 26 للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كما يلي حراسة المرمى:أحمد الشناوي وعمر صلاح.

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وشوقي السعيد ومحمد ناصف وحسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود دونجا

ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى فتحي وأحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي وأحمد جعفر.

وخرج من القائمة اللاعبون: محمد مجدي وحسام باولو ومحمود جنش وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم

وأيمن حفني للإصابة.

وكان الفريق قد خاض مرانه بملعب عبداللطيف أبورجيلة بقيادة البرتغالي إيناسيو استعدادا لمواجهة طنطا غدا الجمعة في الدوري الممتاز. وغادر الزمالك بعد المران إلى المنصورة للمبيت بها ضمن المعسكر المغلق للفريق استعدادا للمباراة.