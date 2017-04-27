اخبار مصر- شيرين حسين

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اختبارات المرشحين على مهنة ضباط أمن، بعقد حكومي، بإحدى دول الخليج بشركة للحراسة والمقاولات ، من قبل لجنة متخصصة من الجهة الطالبة وتحت اشراف الوزارة .

واستقبل الوزير أعضاء اللجنة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، مؤكدا ضرورة مراعاة الشفافية في الاختبارات وتقييم المتقدمين تقييما موضوعيا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة ، حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج ، مبديا استعداد الوزارة إجراء تدريب لتأهيل العمالة التي يقع عليها الاختيار علي المهن المطلوبة .

وكشف “سعفان” أنه تم خلال اليومين الماضيين اختبار 380 متقدما لشغل الوظائف المطلوبة، طبقا للشروط المطلوبة والتي تتمثل في السن من 24 إلي 34 سنة، والتمتع بلياقة بدنية عالية ، فضلا عن اللياقة الطبية ، وأن يكون حسن المظهر والسير والسلوك، والطول لا يقل عن 175 سنتيمترا، وعرض الصدر 65 سنتيمترا.

واشار الوزير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .