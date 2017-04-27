القاهرة - أخبار مصر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحت ضغوط مبيعات المؤسسات المحلية والعربية بينما واصل الاجانب نهجهم الشرائي.

خسر مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” – الذي يقيس اداء اكبر 30 شركة مقيدة – نحو 1.15 % ليبلغ مستوى 12525.69 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.07 % مسجلا 2029.95 نقطة. وتراجع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 1.41 % مسجلا 11722.11نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.07 % عند 587.01 نقطة. وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.13 % ليبلغ مستوى 1351.78 نقطة.

وذكرت البورصة في بيان ان رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة سجل 655,075 مليار جنيه بهبوط اسبوعي قدره 8.34 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 819.7 مليون جنيه.