القاهرة-اخبار مصر

أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إنه من دواعي السرور أن نجتمع اليوم في ضيافة الأزهر ذلك الصرح العالمي الكبير لنتناول الحديث عن موضوع غاية في الأهمية تقوم عليه حياتنا و تألفنا وتراحمنا.

وأضاف العيسي أن السلام مكسب عظيم للعالم أجمع وهو مبدأ دين الإسلام، لافتًا أنه لا يتحقق إلا بالحوارات التي تتم بين وقت وآخر ولكن بالإصرار على تنفيذ الأطروحات والتوصيات مؤكدًا أنه لا سلام إذا ازدوجت المعايير ولا سلام إذا هيمنت قوى وحدها لتطبيقه، ولكن السلام يأتي بصفاء الوجدان حتى يكون سلام حقيقي ينبذ خلق الكراهية البغيض.

وأشار أن خطأ التشخيص وخطأ المعالجة يأتي من الصدام الديني والتاريخي والعلاج الصحيح يأتي من الإيمان بالتنوع وطبيعة الاختلاف وتقبل الأخر مضيفًا أن الإرهاب ليس له دين ولا مدارس معينة ولا وطن حتى نقتصره على الإسلام، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك في هذا المؤتمر وأن يجزى القائمين عليه خير الجزاء.

تأتي هذه الكلمة ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر الدولي للسلام، و الذي يعقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، في الفترة من ينطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، «مؤتمر الأزهرِ العالمي للسلام».