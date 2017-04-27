الرياض- أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم/الخميس مقتل عسكريين سعوديين في انفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف مصدرها اليمن عند الحدود الجنوبية مع البلد المجاور الغارق في نزاع مسلح.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية “أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية مما اسفر عن استشهاد جنديين مؤكدة فتح التحقيق في الهجوم.

وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا في اليمن دعما لقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين من قبل الرياض بتلقي مساندة ايرانية.