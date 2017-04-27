اخبار مصر- شيرين حسين

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً مفصلا بشأن إنجازات الوزارة ممثله في قطاع الري في نطاق محافظة الغربية ، تضمن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال عام 2016/20017 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (32) مليون جنيه. … أفاد التقرير بأن الأعمال شملت إنشاء (2) كوبرى على ترع الساحل وبحر شبين بتكلفة نحو 5 مليون جنيه ، وكذلك إحلال وتجديد عدد ( 18 ) كوبري على ترع (ميت حبيب – ميت عساس – النزهه – القيصرية – الثعبانية – سحيم النيلى – ومصرف سماتاى – ترعه البتانونية – التعالب – شبرا بلوله – القطنى -السلامونية – لابشيط – النعناعية- ميت السراج – الشيمى) بإستثمارات إجمالية بلغت حوالى 6,5مليون جنيه . ، وإيضاً إحلال وتجديد عدد(1) قنطرة على ترعة ميت بدر لتخدم زمام 3630 فدان بتكلفة مليون جنيه ، بالاضافة الى أعمال تغطيات على ترعتي بحر أبو زهره وطنبدى بتكلفه نحو 2 مليون جنيه وذلك بهدف حماية المجرى المائي من التلوث فى مناطق الكتل السكنية .

من جانبه أفاد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري بأن القطاع ممثلا في الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية ، قام بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجرى ترع الإدارة العامة لري زفتى والإدارة العامة لرى الغربية بأطوال إجمالية تبلغ ( 1490 كم ) وذلك بإستثمارات إجمالية بلغت حوالى 13 مليون جنيه لخدمة زمام حوالي ( 462 ألف فدان ).وكذلك تنفيذ أعمال تبطين تكاسي وإنشاء حوائط ساندة وترميم جسور ترع كل من ( بحر الملاح وفروعه ) بتكلفه اجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وصيانة تعليه جسر بحر الملاح بتكلفه اجمالية 2 مليون جنيه.

هذا وأشار المهندس جمال زكي محمد الشيمي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية إلى قيام الإدارة بتنفيذ اعمال تجديد وصيانة بدالات وصاولات وأفمام ترع على كل ( ترعه وصله سنبو – مصب ترعه جانا ، لافتاً إلى تنفيذ كبارى على ترع ( البتانونية – بحر القطنى – السلامونيه – النعناعية – النعناعية – ميت السراج – ميت السراج – الشيمى- سحيم النيلى – الساحل) … وأفاد م. جمال الشيمي بأن خطة الوزارة فى نطاق المحافظة خلال العام المالي الحالي تستهدف تنفيذ العديد من الاعمال تشمل تأهيل قناطر زفتى لعدد 20 فتحة بر أيسر بتكلفة 24 مليون جنيه تابعة لقطاع الخزانات الكبرى فى الفترة من 1/2/2017 الى 31/1/2019 ، وكذلك عملية تغطية ترعة طنبندي بين مغذى العطف ونهاية ترعه العطف على مصرف القرنين بتكلفة اجمالية تبلغ نحو نصف مليون جنيه ، ومحطة رفع لتغذية نهاية ترعة السلامونية، فضلاً عن إنشاء مغذى مساعد لمغذى نهاية ترعه الخضراوية من الرياح العباسى واستكمال تطوير المساقى على ترع ( وصله نشيل – الشيخه – خديجة – الشوكة – نشيل الجديدة – ميت يزيد ) واحلال وتجديد كبارى بدائره الادارة هندسات(قطور- بسيون – غرب المحله ) تم الانتهاء من 90% من العقد .وكذلك احلال وتجديد كبارى بدائره الادارة، إضافة إلى أعمال تطهير ونزع حشائش لصيانه الترع بهندسات رى غرب المحله وقطور وبسيون وطنطا وبشبيش وإحلال وتجديد افمام ترع عموميه ومساقى خصوصيه بدائره الاداره العامه لرى الغربيه للهندسات ( طنطا – كفرالزيات) واحلال وتجديد أفمام ترع عموميه ومساقى خصوصيه بدائره الادارة العامة لرى الغربية للهندسات ( قطور- بسيون – بشبيش- غرب المحله) وتطهيرات ونزع حشائش بمختلف انواعها للترعه رى كفرالزيات المتكامله هندسه كفرالزيات وصيانه وترميم كبارى خرسانية إحلال وتجديد كباري خرسانية بدائرة هندسة بحرى زفتى .وإحلال وتجديد كباري خرسانية بدائرة هندسة قبلى زفتى .مع إحلال وتجديد قنطرة فم ترعة ميت بدر وتم الانتهاء منها .إلى جانب تغطية ترعة بحر أبو زهره كوبري علي ترعة الساحل.وانشاء عدد 3 بئر جوفي بدائرة ري المنوفية وزمام محافظة الغربية ، وجاري العمل بشأن البدء في إحلال وتجديد بعض البدلات والبوابات وذلك باسـتثـــمــــارات تصل الي حوالي (32) مليون جنية.