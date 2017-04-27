رام الله-أ ش أ

حذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم من ارتقاء شهداء من بين الأسرى الفلسطينيين المضربين عن

الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأضاف قراقع – في كلمة له خلال المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي جابت شوارع رام الله والبيرة; تضامنا مع الحركة الأسيرة – أنه على العالم أن يسمع صوت الأسرى وصوت الشعب الفلسطيني, ونحن شعب لا يريد سوى الحرية وأسرانا ليسوا إرهابيين, بل هم أبطال مناضلين وأسرى شرف وحرية.

وأوضح قراقع أن دولة الاحتلال هي التي تنتج الإرهاب, والأسرى مصممون على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم المشروعة, أو الشهادة, مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون إلى جانب الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام.