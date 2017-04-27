مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب 27-4-2017 2017/04/27 - 14:02 مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب 27-4-20172017-04-27T14:02:33+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي للشباب المشارك هل تقبلوا أن تكونوا مجموعة تحفيز و متابعة للمشروعات المقترحة 27-4-2017 الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة محاكاة الإقتصاد المصرى فى إطار المؤتمر الوطنى للشباب 27-4-2017 انطلاق فاعليات اليوم الأخير من المؤتمر الوطنى للشباب فى الإسماعيلية 27-4-2017 الرئيس السيسي يصل نادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدية 27-4-2017 الرئيس السيسي يصل مدينة الإسماعيلية الجديدة 27-4-2017 لقاء مع اللواء / ياسين طاهر – محافظ الإسماعيلية و اللواء / خالد فودة – محافظ جنوب سيناء 27-4-2017
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