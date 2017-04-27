القاهرة - أ ش أ

صرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الخميس, بأن الخارجية تابعت باهتمام منذ اللحظة الأولى حالة المواطنة إيمان عبد العاطي, والتي تخضع للعلاج بمستشفى سالفى سفىنمم بمدينة مومباي بالهند, والاتصالات الأولى التي تمت بين شقيقتها والطبيب المعالج من أجل توفير الرعاية العلاجية لها.

جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تدهور الحالة الصحية للمواطنة إيمان.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت توجيهات إلى كل من السفارة في نيودلهي والقنصلية في مومباي لتقديم كافة أوجه المساعدات والتسهيلات للمواطنة إيمان عبد العاطي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن القنصلية في مومباي تلقت خطابين بتارخ 15 و17 أبريل 2017 من المدير التنفيذي للمستشفى, والذي أكد على أن الهدف الرئيسي من تواجد المواطنة بالمستشفى هو علاج السمنة, وهو ما تم الاتفاق عليه مع المواطنة وأسرتها وتحقق بالفعل, بجانب اكتشاف السبب الجيني للسمنة المفرطة التي تعاني منها.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن القنصل المصري في مدينة مومباي قام بزيارة المستشفى أمس الأول, والتقى مع المدير التنفيذي للمستشفى والطبيب المعالج والفريق الطبي المختص بحالة المواطنة, حيث أوضحت المستشفى أنها نجحت في إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على المريضة, وتبين عدم وجود أي جلطات جديدة أصيبت بها.