نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة- أخبار مصر
السيسى يشارك في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري” بالإسماعيلية
المشاركون بمؤتمر الأزهر العالمي يؤكدون أهمية تحقيق المواطنة
سوريا تتهم اسرائيل بقصف موقع عسكري قرب مطار دمشق
بالصور.. تخصيص 8 لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة بالسجون
بالصور .. غادة والي: المستفيدون من برنامج تمكين الشباب 35 ألف شاب وفتاة
ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من غد والعظمى بالقاهرة 30
بالصور..قبائل سيناء تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب
بالصور.. التوأمة بين سلطتي الطيران المصري والإيطالي
اصابة شرطيين في اطلاق نار بجزيرة فرنسية
سفير المانيا بالقاهرة يطلق بطولة السفارات لكرة القدم الأحد المقبل
تحديث إجراءات حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية
بالصور .. وزارة الإسكان تنفذ مراكز شباب لخدمة سكان المدن الجديدة
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