اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

واصلت اسعار الذهب بالاسواق المصرية التذبذب اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ان “عيار 18” سجل 543.40 جنيه وبلغ سعر “عيار 21” 634 جنيها وسجل “عيار 24” 724.5 جنيه وتحرك الجنيه الذهب حول 5072 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب مع انحسار بواعث القلق من مخاطر عالمية لكن الشكوك بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإصلاح الضريبي حدت من الخسائر.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1264.60 دولار للأوقية (الأونصة). وابتعدت أسعار المعدن عن أدنى مستوى في أسبوعين‭‭ ‬‬البالغ 1259.90 دولار.