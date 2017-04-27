فاليتا-أ ف ب

طالب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبورغ تركيا الخميس بـ”احترام كامل لدولة القانون”.

جاء ذلك غداة حملة اعتقالات جديدة جرت على نطاق واسع في صفوف مؤيدين مفترضين للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف

وراء محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

وصرح ستولتنبورغ عند وصوله للمشاركة في اجتماع للاتحاد الاوروبي في مالطا “من المؤكد ان لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها

وفي ملاحقة المسئولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن على ان يتم ذلك في اطار الاحترام الكامل لدولة القانون”.