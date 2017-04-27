القاهرة- أ ش أ

يطلق سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوي الأحد المقبل اشارة البدء في “بطولة السفارات لكرة القدم” بحضور ممثلين عن النادي الأهلي.

وتشارك في البطولةا 13 سفارة أجنبية في مصر.

وذكر بيان وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة, اليوم الخميس, أن البطولة سوف تبدأ في 15 مايو القادم وتستمر حتى 19 مايو, ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات كل من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا وهولندا وأوكرانيا والهند وفيتنام وإيطاليا واليابان وأسبانيا, بجانب فريق يمثل الأمم المتحدة وفريق آخر يمثل وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن السفير جيورج لوي سوف يجري القرعة لاختيار الفرق المتنافسة, وإطلاق فعاليات البطولة.