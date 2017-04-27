اخبارمصر - حموده كامل

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج تمكين الشباب “مستقبلنا في أيدينا” وصل لـ35 ألف شاب وفتاة في 27 محافظة.

وأوضحت أن عدد الورش التدريبية المنفذة حتى الآن بلغ 1410ورشة ، مؤكدة أن هناك ارتفاعا ملحوظا للإقبال على البرنامج من الإناث مقارنة بالذكور، خاصة في محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الإناث إلى 21 ألف و549، بينما الذكور 13 ألف و451 ، وبلغ إجمالي من شملتهم حملات التوعية 2 مليون و300 ألف مواطن.

وأشارت إلى انتهاء البرنامج في عدد 26 محافظة وجاري استكمال تنفيذ البرنامج في محافظة القاهرة حاليا، موضحة أن الإعلان عن نتائج البرنامج يأتي بالتزامن مع عقد المؤتمر الوطني للشباب والذي تستضيفه محافظة الإسماعيلية وبحضور السيد رئيس الجمهورية.