اخبارمصر - نجلاء عزت

فتح مرورالقاهرة اتجاه واحد لكوبرى شمال طره لتخفيف الأحمال عن محور الكورنيش والأحجام المرورية للسيارات التى ظهرت على محور الكورنيش ومنطقة المعادى وعلى القادم من مناطق حلوان و المعادى عبر الكورنيش .

ومن جانبة اكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة ان على السيارات التى تسلك الأوتوستراد الصعود لكوبرى شمال طره فيما لا يزال الأتجاه الأخر مغلق أمام الحركة المرورية بسبب كسر الفاصل المعدنى .

وتسمح إدارة مرورالقاهرة بسير السيارات الملاكى فقط و ليس النقل الثقيل أو المقطورات و تم فتح كوبرى طره القادم من الكورنيش اتجاه الاوتوستراد و على قائدى السيارات القادم من الأوتوستراد إجبارى اتجاه كوبرى المعصرة للمتجه للكورنيش المعادى وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الإرشادية والمثلثات بالطرق وتعريف المواطنين بالطرق البديلة.