القاهرة - اخبارمصر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة وذلك بحضور السادة وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ومحافظي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وقد استهل السيد الرئيس الجولة بالمرور على نقطة تأمين جنوب المعدية حيث كان في استقبال سيادته اللواء خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني، وقد قام السيد الرئيس بتبادل الحديث مع أفراد نقطة التأمين من الجنود مشيداً بما يقومون به من جهود لترسيخ الأمن والأمان في هذه المنطقة.

ودعا الرئيس جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى مواصلة ما يبذلونه من جهود وتضحيات مقدرة من أجل توفير الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي والحيطة والحذر.

وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة حيث استمع سيادته إلى شرح من اللواء كامل الوزير عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، الذي أوضح أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2800 فدان من إجمالي 7 آلاف فدان مساحة المدينة مضيفاً أن المدينة توفر 52 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تشييد 22 ألف وحدة سكنية منها، كما تشتمل كذلك على منشآت خدمية وتعليمية ودينية واجتماعية ورياضية، وتم تجهيز مبانيها لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد قام الرئيس بتفقد بعض الوحدات السكنية بالمدينة كما تبادل سيادته الحديث مع المسئولين والعمال المشاركين في تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدينة في الموعد الزمني المقرر.

كما توجه الرئيس إلى نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة حيث كان في استقبال سيادته اللواء نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، الذي قدم عرضاً الرئيس عن النادي موضحاً أنه تم إنشاؤه على مساحة 90 فدان ويقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والترفيهية للمواطنين في مدينة الإسماعيلية الجديدة.