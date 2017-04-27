بكين-أ ش أ

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الكورية على الالتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

الدولي بشأن كوريا الشمالية.

ودعا وانج يي -وفقا لبيان الخارجية الصينية اليوم- إلى الامتناع عن الإتيان بأية أفعال تؤدي إلى المزيد من التصعيد للأوضاع المتأزمة في

شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المسئول الصيني أن قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن تتضمن التأكيد على معارضة المجتمع الدولي لامتلاك بيونج يانج لأسلحة

نووية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أنشطتها النووية والصاروخية, وكذلك الدعوة إلى التسوية السلمية للقضية من خلال استئناف

المحادثات السداسية في أسرع وقت ممكن وتجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات.