أخبارمصر- غباشى خيرالله

تفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أعمال الإصلاح الجارية بموقع كسر ماسورة مياه قطر 1200 مم بنطاق حى الوراق حيث تواجد المحافظ بالموقع من الساعة الــ 9 مساءاً وحتى منتصف الليل وقد حدث الكسر نتيجة أعمال حفر لقواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل المكلف بها شركة المقاولون العرب .

وصرح المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال شفط المياه بموقع الكسر مشيراً أن طول فترة شفط المياه يرجع إلى عمق الماسورة التى تصل إلى 6 متر تحت سطح الأرض كما أن خط المياه رئيسى بقطر 1200مم ويخدم العديد من المناطق والأحياء .

وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة بدأت فى أعمال إصلاح الخط وتوقع المحافظ أن تعود المياه للمنازل فجر الخميس فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح .

رافق المحافظ المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وسامى الخواجة رئيس حى الوراق .

وأكد أن الأجهزة التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القابضة قد بذلتا مجهودات كبيرة لسرعة إحتواء الموقف وعودة المياه للمناطق المتضررة مشيراً أنه أعطى توجيهات لشركة مياه الجيزة بتوجيه سيارات متنقلة لمياه الشرب لخدمة تلك المناطق .