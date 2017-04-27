لندن - أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أن خفض كميات الملح في النظام الغذائي، ربما لا يكون سببا في خفض مستويات ضغط الدم، على عكس الشائع وما تنصح به هيئة خدمات الصحة البريطانية المواطنين بعدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميا أي ما يعادل 4ر2 جراما من الصوديوم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن دراسة لجامعة بوسطن وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من الملح، أقل من تلك الموصى بها يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم وهو ما أثار دعوات بتغيير هذه النصائح.

وأوضح الباحثون أن النصائح بتناول كميات أقل من الملح بسيطة للغاية وهي تتجاهل حقيقة أن الملح يمكن أن يرفع من مستويات الهرمون الموجود في الجسم والمسئول عن تنظيم الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.