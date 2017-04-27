القاهرة -أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة غدا /الجمعة/ ارتفاعا تدريجيا, ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد, شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل, مائل للبرودة ليلا, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار, وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة, والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف, والرياح السطحية شمالية شرقية, أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين, والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة17 /30-الإسكندرية16/ 26 -الإسماعيلية14/ 30 -السويس 14/ 31 -العريش13/ 27 -الغردقة 21 /33 -شرم الشيخ 23 /32 الأقصر21/38-أسوان21 /39 -شلاتين21 / 33 -حلايب 23/31 -السلوم 15/ 24.