الإسماعيلية - اخبار مصر

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح حول نادي الفيروز بمدينة الإسماعيلية الجديدة في إطار فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الثالث بمدينة الإسماعيلية.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس مدينة الإسماعيلية الجديدة لتفقد اخر التطورات بها .

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية داخل بعض الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة بمرافقة الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للاطلاع على طريقة تجهيز الوحدات السكنية والتأكد من جودتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، لمتابعة سير العمل واستمع إلى شرح تفصيلى من اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخطوات وآلية العمل بالإسماعيلية الجديدة.