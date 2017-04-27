اخبارمصر- أحمد عوض

يستعد مركزمكافحة التلوث البحرى بمدينة الغردقة والتابع لشركة بتروسيف للخدمات البترولية للسلامة والبيئة لتنفيذ التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحرى ( مصر المحروسة 8) يوم 3 مايو 2017م بالنادى الاجتماعى- ومارينا الغردقة السياحى ويتم فيها مكافحة التلوث البحرى وتأمين شواطئ مدينة الغردقة بإستخدام أحدث المعدات منها جهاز تتبع مسار الزيت ( المحاكاه) وإستخدام منظومات حديثة فى مكافحة التلوث وحواجز مطاطية إنضمت لمركز الغردقة خلال عام 2017م

وستشارك فى التجربة جميع مراكز مكافحة التلوث البحرى والنهرى بجمهورية مصر العربية بالاضافة الى شركات البترول ( جابكو- سوكو- بتروجلف- شركة الامل للبترول وشركة الجمسة- وشركة زيدكو للبترول) وبالتعاون مع محافظة البحر الاحمر وجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر والهيئة العامة للبترول وعناصر من قواتنا البحرية المصرية .