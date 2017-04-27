اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – على صعود محدود واتجه الاجانب صوب الشراء بينما غلب البيع على قرارات المحليين.

صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” – الذي يقيس اداء اكبر 30 شركة مقيدة – نحو 0.2 % ليبلغ مستوى 12696.27نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.74 % مسجلا 2046.38 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.14 % مسجلا 11906.29نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.49 % عند 589.5 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.36 % ليبلغ مستوى 1358.46 نقطة.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان المؤشر فنيا مازال محافظا ومرتكزا اعلي 12000 المهم والذي يجب عدم كسره لاسفل.

وذكرت ان السوق عامة تتسم بذبذبة قوية وسط كر وفر بين المشتري والبائع وسجلت التداولات ارقام اعلى من المتوسط.

ويتحرك المؤشر في قناة سعرية ثانوية مابين 12250 نقطة و13550 نقطة.