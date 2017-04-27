القاهرة-اخبار مصر

وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على تعديل لائحة الفريق المالية بناءً على طلب الجهاز الفنى، وتحديداً حسام البدرى المدير الفنى وسيد عبد الحفيظ، اللذان اتفقا على ضرورة تعديل اللائحة المالية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة التى يخوض فيها المارد الأحمر ارتباطات هامة محلياً وأفريقياً.

فقد طلب البدري زيادة مكافأة الفوز بالدورى من ثلاثة شهور إلى خمسة شهور لكل عضو بالجهاز الفنى، فيما تصل مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا لـ7 شهور لكل عضو بالجهاز، وهو ما وافقت عليه إدارة النادى ليحصل بذلك حسام البدرى الذى زاد راتبه مؤخراً من 250 إلى 400 ألف جنيه شهرياً على مكافأة قدرها مليونى جنيه حال الفوز ببطولة الدورى،

وأكد المصدر، أن مجلس الأهلى وافق على طلب المدير الفنى ومدير الكرة بتعديل بعض بنود اللائحة المالية خاصة فيما يتعلق بمكافآت الجهاز الفنى، وكذلك مكافأة الفوز لكل لاعب حيث تم رفعها من 14 إلى 16 ألف جنيه حال الفوز فى كل مباراة، كما طلب سيد عبد الحفيظ تعديل مكافأة الحارس الثالث للفريق لعدم حصوله على مكافأة مالية جيدة عند الفوز وتحقيق البطولات لعدم مشاركته