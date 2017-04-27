اخبارمصر- أحمد عوض

صرح الخبير السياحي عصام علي أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر أواخر أبريل الجاري تأتي تزامنا مع الانفراجة المحدودة التي تشهدها السياحة المصرية منذ بداية الموسم السياحي الجاري من عام 2017

وأضاف الخبير السياحي أن الزيارة تأتي في وقت مهم للغاية خاصة بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية والأمر الثاني قبل انطلاق الموسم السياحي الصيفي في مصر والأمر الثالث قرب انتهاء العام الدراسي في عدد كبير من الدول المصدرة للسياحة في مصر والتي تستغل فترة الصيف لزيارة مصر أما الأمر الرابع هو تغير الصورة الذهنية لعدد كبير من الدول سواء في أوروبا وآسيا والامريكتين وتمثل الأمر الخامس في أن الزيارة تعد دعاية مجانية لأهم مقصد سياحي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط

وأشار عصام أن هناك عدد كبير من الدول السياحية المنافسة لمصر خاصة دبي وتركيا وتونس تستغل هذه الأحداث في تسليط الضوء علي المقصد السياحي التابع لها وخلق مزيد من الدعاية الإيجابية عنه.