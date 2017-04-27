القاهرة - رويترز

بدأ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” يوم الأربعاء ، إجراء “المقابلات الشخصية” للمرشحين التسعة لمنصب المدير العام للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، حيث يستمع المجلس المكون من 58، إلى خطط ومقترحات وأفكار المرشحين خلال جلستين علنيتين على مدى يومين يبثهما موقع المنظمة الدولية مباشرة على الإنترنت.

واستمع المجلس في اليوم الأول إلى خمسة مرشحين هم بالترتيب مشيرة خطاب مرشحة مصر، وخوان ألفونسو فونتس سوريا مرشح جواتيمالا وكيان تانج مرشح الصين وصالح الحسناوي مرشح العراق وأودريه أزولاي مرشحة فرنسا.

ويستكمل المجلس يوم الخميس الاستماع إلى باقي المرشحين وهم بالترتيب فام سان شاو مرشح فيتنام وفيرا خوري مرشحة لبنان وبولاد بلبل أوغلو مرشح أذربيجان وحمد بن عبد العزيز الكواري مرشح قطر.

وبعد أن يستقر المجلس التنفيذي لليونسكو على اسم مرشح لمنصب المدير العام يطرحه على المؤتمر العام للمنظمة في دورته التاسعة والثلاثين في نوفمبر للاقتراع عليه وتعيينه لولاية مدتها أربع سنوات، ويخلف المرشح المختار المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي شغلت المنصب في نوفمبر تشرين الثاني 2009.