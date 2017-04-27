اخبارمصر- فيصل زكي

شاركت مركز تدريب مصر للطيران فى العديد من الملتقيات التوظيفية كعارض حيث شاركت فى الملتقى التوظيفى الذى عقد فى “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى” وكذلك الملتقى التوظيفى الذى عقد “بالمعهد العالى للدراسات النوعية “وأخيرا الملتقى الذى عقد أيضا “بجامعة حلوان “حيث تم التعريف والترويج للشباب بحزم من الدورات التدريبية التى تم إعدادها خصيصا للطلاب فى مجالات هندسة الطائرات وتكنولوجيا المعلومات

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ان هذه الملتقيات تساهم فى تحقيق انتشار على نطاق واسع للأكاديمية من خلال التواجد وعرض الخدمات التدريبية التى يقدمها المركز للزوار وكذلك إثراء التعاون المشترك بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب و جميع القائمين على التنمية البشرية للشباب، حيث إلتقى ممثلى الأكاديمية على هامش المعارض مع عدد من المسئولين وتم الإتفاق على إستئناف المناقشات وبحث سبل التعاون المشترك فى مجال تدريب الشباب حديثى التخرج و إعدادهم لمستقبل وظيفى ناجح وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح الطيار محمد منار رئيس مركز تدريب مصرللطيران أنه تلبية لرغبات الطلاب من التخصصات الآخرى فقد تم إعداد برامج تتلائم مع إحتياجات السوق وتنمية قدراتهم الذاتية حيث تم تقديم حزمة من الدورات التدريبية مثل الدبلومات المهنية المتنوعة فى مجال (أسعاروحجز تذاكر الطيران – الضيافة الجوية – التنمية البشرية – التعامل مع البيانات) بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتطورة مثل التفكير الابتكارى ومهارات التواصل ومهارات التفاوض وإدارة الوقت وإدارة الغضب ومهارات إجتياز المقابلات الشخصية و غيرها من الدورات التدريبية التى تهتم بزيادة مقومات ومهارات الطالبة والخرجين. وأضاف أن المركز يقوم بتدريب ما يقرب من (68 ألف متدرب ) فى السنة فى جميع المجالات ويلبي الرغبات التدريبية للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية سواء من الدول العربية أو الأوروبية للتدريب النظرى و العملى أثناء العطلة الصيفية.