القاهرة-اخبار مصر

تستأنف اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يواجه بتروجت نظيره النصر للتعدين، ويستضيف وادى دجلة منافسه سموحة، فيما يلتقى المقاولون العرب فريق إنبى.

ففى تمام الرابعة إلا ربع عصر اليوم الخميس يستضيف بتروجت نظيره النصر للتعدين على استاد السويس الجديد فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق البترولى، الذى حقق فوزاً فى الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف دون رد، فيما خسر التعدين من أسوان بهدف دون رد.

وفى السادسة مساء يواجه وادى دجلة نظيره سموحة على استاد بتروسبورت فى مواجهة متكافئة، لاسيما أن الفريق الدجلاوى حقق مفاجأة فى الجولة الماضية بالفوز على المقاصة صاحب المركز الثانى بهدف دون رد، فيما قدم الفريق السكندرى واحدة من أمتع مباريات الدورى بالتعادل مع المقاولون بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفى الثامنة والربع مساء تدور مواجهة نارية بين المقاولون العرب وإنبى على استاد المقاولون العرب فى ظل التقارب الشديد بين الفريقين فى جدول الدورى، فضلا عن تعادلهم فى الجولة الماضية، حيث تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى بدون أهداف، فيما تعادل المقاولون مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق.