نيويورك - أ ش أ

هل تتبع حمية غذائية صارمة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة دون جدوى؟، تحذرك أحدث الدراسات الطبية من أن بعض منتجات الحمية الغذائية لا تتعدى كونها وهما ليظل حلم الرشاقة يراود دون تحقيق تقدم يذكر ، فما هى إلا وجبات سريعة يتاجر بها خبراء التغذية ومحال منتجات الحمية الغذائية سعيا وراء الكسب المادى فحسب.

فقد كشف الباحثون فى جامعة ” جورجيا” الأمريكية ، أنه كثيرا ما تكون هذه الأطعمة مليئة بالدهون لتصبح هدفا رئيسيا للبدانة ، فضلا عن أن أغذية “الحمية “محملة بالسكريات يمكن أن تسهم في زيادة غير مرغوب فيها في الوزن.

وقد توصل الباحثون إلي أن فئران التجارب التي تغذت على نسب عالية من السكريات ولكنها منخفضة في الدهون ، صممت لتماثل الأطعمة المقدمة في الوجبات المخصصة للحميات الغذائية المخفضة للوزن ، مقارنة بالفئران التى تمت تغذيتها نظاما غذائيا متوازنا للقوارض .. قد لوحظ أن النظام الغذائى المرتفع السكريات تسبب في مجموعة من المشاكل ، بما في ذلك تليف الكبد والالتهاب في المخ .

وأكد الدكتور”كريستوف تساحل” أستاذ الغدد الصماء والسكر في جامعة “جورجيا”الأمريكية ، ” أن معظم منتجات الحمية الغذائية التى يعتقد عدم احتوائها على دهون أو دهون بكميات ضئيلة ، إلا أن الحقيقة أن هذه الأطعمة تضر الكبد وتؤدى إلى البدانة بصورة كبيرة”.