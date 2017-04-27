لقاء مع اللواء أ . ح / كامل الوزير – رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 27-4-2017 2017/04/27 - 09:34 لقاء مع اللواء أ . ح / كامل الوزير – رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 27-4-20172017-04-27T09:34:57+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات صباح الخير يا مصر https:// موضوعات مشابهة النواب يوافق نهائياً على مشاريع قوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والطوارئ جلسة مواجهة إرتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمشروع أنفاق قناة السويس جلسة أفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس جهود ضبط الأمن بالمحافظات جولة إخبارية حول العالم
أضف تعليقاً