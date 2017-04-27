اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ان انشاء المدن الجديدة فى محافظات الجمهورية تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسى كمحطات الصرف الصحى وتحلية المياه واكد ان الرئيس يعطى اهمية كبيرة لمشروعات تحلية مياه البحر لتخفيض استخدام المياه العذبة وعن مدينة الاسماعيلية الجديدة والتى سيفتتح الرئيس اليوم المرحلة الاولى منها او الحى الاول هى فى شرق الاسماعيلية وومزودة بمحطة كهرباء ومحطة صرف صحى ومحطة مياه عذبة وتعتمد على على تدوير المياه المستخدمة والنتاتجة فى الصرف الصحى لاعادة استخدامها فى الرى والزراعة وهى تحتوى على 12 الف وحدة سكنية تغطى جميع المستويات حتى الفيلل اشترك في اتمامها 150 شركة مقاولات و150 الف من الايدى العاملة المصرية واكد ان اتاحة طرق المواصلات حول المدينة مستمر لتسهيل الانتقال منها واليها يجرى العمل بهااضافة الى معدية شرق قناة السويس واقامة هيئة قناة السويس كوبرى عائم عند النقطة 6

من ناحية اخرى اكد اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية فى لقاء مباشر من الاسماعيلية ببرنامج صباح الخير يا مصر ان مساحة المدينة الجديدة ستتسع الى 60 الف وحدة سكنية على مراحل وستكون رمانة ميزان للتنمية شرق مدينة الاسماعيلية مع الاستزراع السمكى والتمدد فى المنطقة الصناعية ومنطقة التكنولوجيا واكد ان الاولوية فى الحجز فى الوحدات لابناء الاسماعيلية ولكنها ستتاح لكل ابناء مصر لتشجيعهم على السكن والخروج من الوادى بينما قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انه يامل فى اقامة مدن جديدة فى كل اطراف جنوب سيناء ونقل سكان المناطق العشوائية والاماكن المزدحمة فى الوادى والدلتا اليها للتعمير والبناء والتخفيف من كثافة المدن المصرية واكد ان جامعة الملك سلمان ستجذب الاف من طلبة الوادى والدلتا فى تخصصاتها الجديدة للدراسة والعمل بجنوب سيناء وتعمير المنطقة المجاورة لها

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا