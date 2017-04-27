بيروت-أ ف ب

اسفر انفجار وقع فجرا بمحيط مطار دمشق الدولي بالعاصمة السورية عن وقوع خسائر بخزانات الوقود ومستودع وفقا لما أوردخ تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني الخميس مرجحا أن الانفجار ناجم عن ضربة جوية اسرائيلية.

وأوضح موقع التلفزيون أن “المعلومات الأولية” تتحدث عن “خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية”.

ولم يحدد المنار طبيعة المستودع . كانت مصادر حقوقية سورية قد افادت بوقوع انفجار “ضخم” في محيط مطار دمشق الدولي بدون تحديد اسبابه.