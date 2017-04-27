القاهرة-أ ش أ

أفاد مصدر أمني يمني اليوم الخميس بمقتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بينهم قياديين في غارة

جوية للتحالف العربي على مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة القريبة من الحدود ” السعودية – اليمنية “.

وأكد المصدر مقتل قائد غرفة العمليات في باقم الذي يشرف على معارك الجبهات في المديرية إضافة إلى مقتل أحد خبراء ميليشيات

حزب الله اللبناني المشرفين على تدريب الميليشيات.

كما دمرت طائرات التحالف معسكرين للحوثيين في غارات مكثفة على الاحياء الشمالية من العاصمة اليمنية صنعاء.