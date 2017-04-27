اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الدكتور محمد عز العرب مدير تحرير التقرير الاستراتيجى العربى بجريدة الاهرام والخبير فى الشؤون العربية ان كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءه بجلسات المؤتمر الثالث للشباب بالاسماعيلية ركزت على ان الكلمة الاولى للشعب فى الاختيار وان مصر دولة مؤسسات وليس اشخاص كما شدد الرئيس على عدم وجود نية من الرئاسة باحتواء المعارضة او اسكاتها ، كما تعمد مناقشة النتائج الخاصة بالاصلاح الاقتصادى وتحمل المواطنين معاناة تحدى الظروف التى فرضتها الاصلاحات وارتفاع الاسعار كما القى الضوء والدور الموازى للقوات المسلحة لخدمة الوطن والموازى لدورها فى حماية الوطن وحدوده

واضاف الخبير فى الشؤون العربية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية تاكدت بالزيارة الاخيرة للرئيس السيسى كما تاكدت عمليات التنسيق المستمرة فى حل مشاكل المنطقة بالرغم من اختلاف وجهات النظر فى بعض الاحيان بينهما وحول التغييرات فى المناصب والتى شهدتها المملكة اكد ان التغيير جاء استجابة للراى العام فى المملكة اضافة الى العمل على المحافظة على المصالح السعودية فى المنطقة والعالم ومنهم تغيير وزير الخدمة المدنية بعد ازدياد الشكاوى منه وتعيين الامير خالد ابن سلمان سفير المملكة فى الولايات المتحدة لمزيد من التنسيق مع واشنطن وخاصة فى قضية تحجيم الدور الايرانى المتزايد فى المنطقة

وحول الانتخابات الرئاسية فى فرنسا اكد الدكتور محمد عز العرب ان هناك تحول جيلى فى الساحة السياسية الفرنسية وهو ما عبرت عنه الانتخابات الرئاسية الاخيرة حيث تم استبعاد القوى السياسية التقليدية وتصدرت قوى جديدة منها ظهور ايمانويل ماكرون الذى لايتبع اى حزب سياسى كالمرشح الابرز فى الحصول على الاصوات اضافة الى ممثلة اليمين المتطرف ماريان لوبان والتى تعلن محاربة العولمة والتركيز على استعادة الهوية الفرنسية ، واضاف ان زيارة البابا فرنسيس الثانى وهو ممثل المسيحية الكاثولكية ستتم بالرغم من استهداف الغائها من الجماعات الارهابية بالتفجيرات الاخيرة واشار الى تصريحاته التى تؤكد عدم ربط الارهاب بالاسلام لانه دين سماحة ورحابة فى التعامل مع الاخر

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا