اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الدكتور طارق منصور وكيل كلية الاداب بجامعة عين شمس والمنسق ببيت العائلة المصرية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق مطلب مُلح للشباب المصرى فى الاستماع اليه والتعبير عن ارائه ليكون جزء من اليات حل مشاكل مصر ، واكد ان هناك جدية فى عقد مؤتمرات الشباب واصرار الرئيس على حضورها من بدايتها لنهايته اضافة الى متابعته لتنفيذ توصياتها على ارض الواقع بداية جديدة لعهد جديد واكد ان بيت العائلة يهتم بنشر الامن الفكرى من خلال التعددية فى المجتمع والوعى بها ونشرها وخاصة فى الريف والاقاليم واكد ان مصر بلد مرغوبة جدا من القوى الخارجية ومطمع لهم واكثر بلد تعرضت للغزو وصمدت فى الحفاظ على تلاحم شعبها واشار الى رغبته فى التعرف على نظرة الرئيس السيسى للمستقبل وهل هو متفائل بمستقبل مصر

فى حين قال محمد القاضى رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس وطالب امتياز بطب عين شمس فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الجامعة تضم 250 الف طالب وهو مجتمع طلابى كبير ومتنوع جدا وهو يحاول ان يعبر عنهم كرئيس اتحاد واكد ان الجامعة ملتقى ثقافى وملتقى اجتماعى ايضا بين الطلبة وهيئات التدريسقائمة على التواصل بين الاجيال وعرض القدوة ، ان الدكتور طارق منصور رشحه لعضوية بيت الشباب ببيت العائلة مما اطلعه على الجهود التى يبذلها فى المجتمع المصرى واكد ان المشاركة الاجتماعية وسعت من مداركه واطلعته على حقائق

واشار محمد ىالقاضى الى امكانية تحقيق فكرة عقد مؤتمر عالمى للشباب لاستقبال الشباب من كل دول العالم والاطلاع على ثقافتهم ومشاركاتهم فى حل مشاكلهم ، واكد ان الدورات التى حضرها فى اكاديمية ناصر العسكرية افادته جدا لفهم الكثير فى السياسة والاستراتيجية والاحداث التى تقع ،واشار الى اهمية الاهتمام بقضية البحث العلمى واتباع الطريق العلمى فى حل المشاكل بما فيها تطوير مهنة الطبيب والتمريض والذى اشار انها مهنة تحتاج جدا للاهتمام من الدولة والثقافة الاجتماعية وذكرت روان عصام الطالبة بالصف السادس بكلية الطب ان سياسة التشكيك بدات تبتعد عن الشباب بسبب المصارحة من الرئيس السيسى ومشاركة الشباب فى عرض المشاكل ومتابعة اليات الحل فى كل مشاكل مصر المتعددة واكدت ان مشاعر الانتماء المصرية يجب ان تكون قاعدة الانطلاق للجميع نحو العمل او الانجاز وطالبت بتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفنى وتخصصاته المهمة التى يحتاجها سوق العمل

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا