القاهرة - أخبار مصر، الخميس 27 ابريل

المدينة السعودية

* مقتل 8 عناصر من حرس الحدود الإيرانيين.

* القوات الكردية تدعو إلى فرض منطقة حظر طيران شمال سوريا.

* الجبير: الأسد قتل 500 ألف ولا مكان له في مستقبل سوريا.

* إضراب شامل اليوم يعم مناطق السلطة تضامناً مع الأسرى.

* «التحالف» يحث سكان الحديدة على الانضمام لـ»الشرعية».

* ابن دغر: لن نسمح بتقسيم اليمن ومفتاح السلام هو الاعتراف بالحكومة الشرعية.

الإمارات اليوم

* حي استيطاني في القدس يضم 15 ألف وحدة سكنية.

* الجيش اليمني والمقاومة يستكملان تحرير أحياء ميدي الشمالية والشرقية.

* فرنسا تقدم دلائل على شن دمشق «الهجوم الكيماوي» في خان شيخون.

* بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن ولا ببقائه رهينة في يد الميليشيات.

* مسلمو الروهينغا يأملون أن تمنحهم سوكي حق المواطنة.

* حرية الصحافة في العالم «مهدّدة أكثر من أي وقت مضى».

* السعودية تحبط محاولة إرهابية حوثية لتفجير رصيف ومحطة «أرامكو» البترولية.

* نتنياهو يلغي لقاء مع وزير الخارجية الألماني.

القبس الكويتية

* الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مستقبل سوريا.

* لافروف: أي خلافات بين موسكو والرياض يمكن تجاوزها.

* الكونغرس: فلين لم يكشف أموالا تلقّاها من روسيا.

* تركيا: المعارضة تلجأ إلى المحكمة الأوروبية.

* نتنياهو: تلقينا تحذيرات من هجمات إرهابية.

* 12 قتيلاً في مواجهات في سجن في فنزويلا.