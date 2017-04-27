صحافة عربية: الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مستقبل سوريا
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 27 ابريل
المدينة السعودية
* مقتل 8 عناصر من حرس الحدود الإيرانيين.
* القوات الكردية تدعو إلى فرض منطقة حظر طيران شمال سوريا.
* الجبير: الأسد قتل 500 ألف ولا مكان له في مستقبل سوريا.
* إضراب شامل اليوم يعم مناطق السلطة تضامناً مع الأسرى.
* «التحالف» يحث سكان الحديدة على الانضمام لـ»الشرعية».
* ابن دغر: لن نسمح بتقسيم اليمن ومفتاح السلام هو الاعتراف بالحكومة الشرعية.
الإمارات اليوم
* حي استيطاني في القدس يضم 15 ألف وحدة سكنية.
* الجيش اليمني والمقاومة يستكملان تحرير أحياء ميدي الشمالية والشرقية.
* فرنسا تقدم دلائل على شن دمشق «الهجوم الكيماوي» في خان شيخون.
* بن دغر: لن نسمح بانقسام اليمن ولا ببقائه رهينة في يد الميليشيات.
* مسلمو الروهينغا يأملون أن تمنحهم سوكي حق المواطنة.
* حرية الصحافة في العالم «مهدّدة أكثر من أي وقت مضى».
* السعودية تحبط محاولة إرهابية حوثية لتفجير رصيف ومحطة «أرامكو» البترولية.
* نتنياهو يلغي لقاء مع وزير الخارجية الألماني.
القبس الكويتية
* الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مستقبل سوريا.
* لافروف: أي خلافات بين موسكو والرياض يمكن تجاوزها.
* الكونغرس: فلين لم يكشف أموالا تلقّاها من روسيا.
* تركيا: المعارضة تلجأ إلى المحكمة الأوروبية.
* نتنياهو: تلقينا تحذيرات من هجمات إرهابية.
* 12 قتيلاً في مواجهات في سجن في فنزويلا.
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