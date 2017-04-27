أخبار مصر - وكالات

أطلقت قوات الأمن في فنزويلا قنابل الغاز المسيل للدموع ووجهت مدافع المياه إلى المحتجين الذين قذفوها بالحجارة على جسر في كراكاس اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد قتلى الاضطرابات هذا الشهر إلى 29 على الأقل.

وقال مسؤولون بمنطقة تشاكاكو إن متظاهرا يبلغ من العمر 20 عاما لقي حتفه في الاشتباكات الأحدث بالعاصمة بعد أن أصابته عبوة غاز.

كما أعلنت السلطات الحكومية وفاة اثنين كانا قد أصيبا بجروح في اشتباكات هذا الأسبوع وهما شاب عمره 22 عاما أصيب بعدة أعيرة نارية في احتجاج بمدينة فالنسيا ومؤيد للحكومة عمره 28 عاما أصيب بالرصاص في البطن في ولاية تاتشيرا.