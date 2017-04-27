قنا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا صباح اليوم الخميس من ضبط سائق بحوزته 25 طنا من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء، بجانب ضبط 16 قضية تموينية متنوعة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط سائق يدعي محمد.ع.ق.س، 47 عاما مقيم بمركز فرشوط لتجميعه 25 طنا من الأرز مجهول المصدر وبدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء.

بجانب ضبط 16 قضية تموينية أخري متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.