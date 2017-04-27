واشنطن - أ ف ب

اعلن مسؤولون امريكيون الأربعاء ان الولايات المتحدة تريد اعادة كوريا الشمالية الى “طريق الحوار” لوضع حد لبرامجها العسكرية، النووية والبالستية، وذلك خصوصا من خلال فرض عقوبات اقتصادية اضافية تهدف الى ممارسة الضغط على بيونج يانج.

وكتب كل من وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس اثر اجتماع استثنائي في البيت الابيض مع رئيس اركان الجيوش الاميركية جوزف دانفورد ومئة سيناتور اميركي “نحن ملتزمون مع اعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي زيادة الضغوط على كوريا الشمالية بهدف اقناع النظام (بضرورة) التهدئة والعودة الى طريق الحوار”.