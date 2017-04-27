إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

-القراصنة الروس يستهدفون حملة مرشح الرئاسة الفرنسي ماكرون !

-الاستخبارات الفرنسية تتهم دمشق بالوقوف وراء “الهجوم الكيميائي” في خان شيخون !

واشنطن بوست :

تحت عنوان القراصنة الروس يستهدفون حملة مرشح الرئاسة الفرنسي ماكرون !

أشارت الجريدة لتأكيد خبراء أمن أن عددا من قراصنة المعلومات الروس يستهدفون حملة مرشح الرئاسة الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال فيك هاكبورد الخبير الأمني في شركة ترند مايكرو إن القراصنة استخدموا عدة أساليب في الهجوم على موقع الحملة منها رسائل البريد الإليكتروني المحملة بوسائل سيطرة على الأجهزة و برامج قرصنة وفيروسات.

وأضافت الجريدة قائلة يبدو أن القراصنة من نفس المجموعة التي استهدفت الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، ونفت روسيا أنها تقف وراء الهجمات التي تتعرض لها حملة ماكرون.

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان الاستخبارات الفرنسية تتهم دمشق بالوقوف وراء “الهجوم الكيميائي” في خان شيخون !

أشارت الجريدة لتحميل الاستخبارات الفرنسية نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا مسؤولية “الهجوم الكيماوي” في خان شيخون الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين بلدة خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا !

وقد دعت فرنسا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأخير في سوريا، الذي وصفه بيان الخارجية الفرنسية بـ”المقزز ” !

وأفاد تقرير الاستخبارات بأن الهجوم نفذ باستخدام غاز السارين في شمال سوريا في الرابع من أبريل بناء على أوامر الأسد أو حاشيته المقربة !