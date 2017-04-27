إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

-الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مستقبل سوريا !

-قوات الحشد الشعبي تقول إنها “حررت” مدينة الحضر الأثرية العراقية !

صنداى تايمز:

تحت عنوان الجبير من موسكو: لا دور للأسد في مستقبل سوريا !

اشارت الجريدة لتأكيد وزير الخارجية السعودي في العاصمة الروسية موسكو أن بلاده لا تزال تعتقد أن الرئيس بشار الأسد ليس “له مستقبل في البلاد ” !

جاء ذلك في أعقاب لقاء عادل الجبير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لتقريب وجهات النظر بين البلدين بخصوص التطورات في المنطقة، إذ تركزت المباحثات بين الجانبين حول مستقبل سوريا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع لافروف إن الرياض ترغب في وضع حد لتدخل إيران في الشرق الأوسط ، كما أوضح أن محادثات السلام السورية في آستانة عاصمة كازاخستان تتقدم بشكل جيد لكن لا حاجة لتوسيع قائمة المشاركين في المباحثات التي تجري برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا.

الصنداى تلجراف :

وتحت عنوان قوات الحشد الشعبي تقول إنها “حررت” مدينة الحضر الأثرية العراقية !

أشارت الجريدة لاعلان “الحشد الشعبي” في العراق إن قواته نجحت اليوم الأربعاء في استعادة السيطرة على مدينة الحضر الأثرية الواقعة على مسافة 125 كيلومترا، جنوب الموصل من أيدي مسلحي تنظيم “داعش” الارهابى !

وجاء في تصريح أصدره الحشد أن “قوات الحشد الشعبى حررت مدينة الحضر الأثرية بعد اشتباكات عنيفة مع العدو ! ”

وكانت قوات الحشد الشعبى أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت عملية عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحضر !