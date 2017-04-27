صحافة مصرية: الرئيس السيسي: السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأسواق.. الشهر المقبل
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 27 ابريل
الأهرام
* الرئيس: احترم حكم القضاء ورأى البرلمان حول تيران وصنافير ولن أجامل أحدا على حساب بلادى.
* السيسى: الدولة لديها إرادة حقيقية فى التصدى للفساد.. ومتفائل بمستقبل مصر.
* الإمام الأكبر: الإرهاب لا دين ولا وطن له وغايته ضرب استقرار الأوطان.
* أمين الكنائس العالمى يدعو إلى توحيد جهود القادة الدينيين من أجل السلام.
* البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون السلطة القضائية.
* حجازى يلتقى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية.
* المتحدث العسكرى: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بشمال سيناء.
* رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة.
* سحر نصر فى قمة المرأة ببرلين: مصر تشارك فى صندوق تمكين المرأة اقتصاديا.
* مباحثات مصرية ـ صومالية للتعاون المصرفى وزيادة التجارة.
* الملا: فرص للتعاون مع رومانيا في البترول والغاز.
* المصرية اللبنانية تدعو لزيادة الاستثمار مع أسواق غرب إفريقيا.
* الإحصاء: 10.5% تراجعا في عدد طلبات استخراج العلامات التجارية.
* ضبط 32 منشأة طبية دون ترخيص بالفيوم.
* السجن المشدد لـ 13 من جماعة الإخوان الإرهابية لقطعهم الطريق والتحريض على العنف.
* مجلس الأهلى يفوض طاهر لحسم أمر المشاركة فى دورى أبطال العرب.
الأخبار
* شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب من الرئيس التطوع في الجيش.
* السيسي: سرعة إنجاز أنفاق قناة السويس للانتهاء منها في يونيو ٢٠١٨.
* السيسي: طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأسواق قبل رمضان.
* شيماء: شعرت بفخر بعد إبداء السيسي اهتمامه بشباب أرض الفيروز.
* «اقتصادية النواب» توافق علي منحة إعادة هيكلة بنك ناصر.
* وزير الشباب: منح الجمعيات العمومية حق إدارة أنديتها.. وفتح الباب للاستثمار الرياضي.
* الطيب: المواطنة هي الضامن الأكبر لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.
* رئيس الأركان: مصر تحرص علي التسوية السياسية للأزمة الليبية.
* سحر نصر: صندوق لتمكين المرأة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
* اليوم لقاء الوفاء بموسكو لرموز العلاقات المصرية الروسية.
* صوامع الحكومة تتسلم ٨٠ ألف طن قمح وترفض ٧٥٠ بها شوائب.
* محافظ القاهرة لفتيات البرجر: ما تزعلوش من حي النزهة.
* تدمير متفجرات و4 أوكار للعناصر التكفيرية بشمال سيناء.
* نشيد بـ 3 لغات في استقبال موكب بابا الفاتيكان.
* بابا الفاتيكان: أزور القاهرة كرسول سلام.. وأتمني دفع الحوار بين الأديان.
* النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمتهمين في قضية مكتب الإرشاد بالمقطم.
* قرعة نارية تؤجل صدام قطبي الكرة المصرية للأدوار النهائية بدوري الأبطال.
الجمهورية
* الرئيس السيسي: السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأسواق.. الشهر المقبل.
الرئيس السيسي.. في الحوار التاريخي بمؤتمر الشباب: مستقبلنا في تنمية محور قناة السويس.. المشروع القومي الحلم.
* السيسي.. لذوي الاحتياجات الخاصة: أنتم تحت الرعاية المتكاملة للدولة.
* البرلمان يقر قوانين السلطة القضائية والطوارئ والكيانات الإرهابية.
* الرئيس: مصير مصر.. في “إيد” شعبها.
* الداخلية: سقوط 41 متهرباً من الضرائب معاملاتهم 600 مليون جنيه.
* قوات إنفاذ القانون: كشف وتدمير كمية من المواد المتفجرة والأحزمة.
* حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض بيان “هيومن رايتس”.
* د.سحر نصر: صندوق لتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع البنك الدولي.
* منظومة نظافة القاهرة أمام مجلس الوزراء.
* د.أحمد درويش: العين السخنة نجحت في استقطاب استثمارات بـ 20 مليار جنيه.
* وزير الإسكان: 15 مليار جنيه لإنشاء 55 ألف وحدة سكنية بإقليم قناة السويس.
* وزير التموين: ضبط الأسعار بالاتفاق بين المنتجين والتجار والموزعين.. وليس بالتسعيرة الجبرية.
* وزير النقل: مشروعات للسكك الحديدية لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.
* تحالف بين المخابرات البريطانية والـ “BBC” والجارديان.. للهجوم علي مصر.
* استقالة “الهوارية” تنقذ أبوريدة.. ووزارة الرياضة تتمسك بتنفيذ الحكم.
أضف تعليقاً