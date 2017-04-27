القاهرة - أخبار مصر، الخميس 27 ابريل

الأهرام

* الرئيس: احترم حكم القضاء ورأى البرلمان حول تيران وصنافير ولن أجامل أحدا على حساب بلادى.

* السيسى: الدولة لديها إرادة حقيقية فى التصدى للفساد.. ومتفائل بمستقبل مصر.

* الإمام الأكبر: الإرهاب لا دين ولا وطن له وغايته ضرب استقرار الأوطان.

* أمين الكنائس العالمى يدعو إلى توحيد جهود القادة الدينيين من أجل السلام.

* البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون السلطة القضائية.

* حجازى يلتقى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية.

* المتحدث العسكرى: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة بشمال سيناء.

* رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة.

* سحر نصر فى قمة المرأة ببرلين: مصر تشارك فى صندوق تمكين المرأة اقتصاديا.

* مباحثات مصرية ـ صومالية للتعاون المصرفى وزيادة التجارة.

* الملا: فرص للتعاون مع رومانيا في البترول والغاز.

* المصرية اللبنانية تدعو لزيادة الاستثمار مع أسواق غرب إفريقيا.

* الإحصاء: 10.5% تراجعا في عدد طلبات استخراج العلامات التجارية.

* ضبط 32 منشأة طبية دون ترخيص بالفيوم.

* السجن المشدد لـ 13 من جماعة الإخوان الإرهابية لقطعهم الطريق والتحريض على العنف.

* مجلس الأهلى يفوض طاهر لحسم أمر المشاركة فى دورى أبطال العرب.

الأخبار

* شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب من الرئيس التطوع في الجيش.

* السيسي: سرعة إنجاز أنفاق قناة السويس للانتهاء منها في يونيو ٢٠١٨.

* السيسي: طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأسواق قبل رمضان.

* شيماء: شعرت بفخر بعد إبداء السيسي اهتمامه بشباب أرض الفيروز.

* «اقتصادية النواب» توافق علي منحة إعادة هيكلة بنك ناصر.

* وزير الشباب: منح الجمعيات العمومية حق إدارة أنديتها.. وفتح الباب للاستثمار الرياضي.

* الطيب: المواطنة هي الضامن الأكبر لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.

* رئيس الأركان: مصر تحرص علي التسوية السياسية للأزمة الليبية.

* سحر نصر: صندوق لتمكين المرأة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.

* اليوم لقاء الوفاء بموسكو لرموز العلاقات المصرية الروسية.

* صوامع الحكومة تتسلم ٨٠ ألف طن قمح وترفض ٧٥٠ بها شوائب.

* محافظ القاهرة لفتيات البرجر: ما تزعلوش من حي النزهة.

* تدمير متفجرات و4 أوكار للعناصر التكفيرية بشمال سيناء.

* نشيد بـ 3 لغات في استقبال موكب بابا الفاتيكان.

* بابا الفاتيكان: أزور القاهرة كرسول سلام.. وأتمني دفع الحوار بين الأديان.

* النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمتهمين في قضية مكتب الإرشاد بالمقطم.

* قرعة نارية تؤجل صدام قطبي الكرة المصرية للأدوار النهائية بدوري الأبطال.

الجمهورية

* الرئيس السيسي: السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأسواق.. الشهر المقبل.

الرئيس السيسي.. في الحوار التاريخي بمؤتمر الشباب: مستقبلنا في تنمية محور قناة السويس.. المشروع القومي الحلم.

* السيسي.. لذوي الاحتياجات الخاصة: أنتم تحت الرعاية المتكاملة للدولة.

* البرلمان يقر قوانين السلطة القضائية والطوارئ والكيانات الإرهابية.

* الرئيس: مصير مصر.. في “إيد” شعبها.

* الداخلية: سقوط 41 متهرباً من الضرائب معاملاتهم 600 مليون جنيه.

* قوات إنفاذ القانون: كشف وتدمير كمية من المواد المتفجرة والأحزمة.

* حقوق الإنسان بالبرلمان ترفض بيان “هيومن رايتس”.

* د.سحر نصر: صندوق لتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع البنك الدولي.

* منظومة نظافة القاهرة أمام مجلس الوزراء.

* د.أحمد درويش: العين السخنة نجحت في استقطاب استثمارات بـ 20 مليار جنيه.

* وزير الإسكان: 15 مليار جنيه لإنشاء 55 ألف وحدة سكنية بإقليم قناة السويس.

* وزير التموين: ضبط الأسعار بالاتفاق بين المنتجين والتجار والموزعين.. وليس بالتسعيرة الجبرية.

* وزير النقل: مشروعات للسكك الحديدية لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

* تحالف بين المخابرات البريطانية والـ “BBC” والجارديان.. للهجوم علي مصر.

* استقالة “الهوارية” تنقذ أبوريدة.. ووزارة الرياضة تتمسك بتنفيذ الحكم.