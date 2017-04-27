العريش - أ ش أ

شنت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء حملة أمنية تمشيطية مكبرة، أسفرت عن ضبط 7 من المحكوم عليهم وفلسطينيين منتهية إقامتهما.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم.

وأعلن مصدر أمني أنه تم ضبط 7 أشخاص من المحكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام متنوعة، وكذا ضبط شخصين فلسطينيين منتهية إقامتهما، مضيفا أنه تم أيضا خلال الحملة تحرير 3 محاضر عدم إخطار عن تأجير 3 شاليهات.