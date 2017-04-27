الجيزة - أ ش أ

اكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من شفط المياه بالكامل الناتجة عن كسر بماسوره مياه رئيسية 1200مم بالوراق.

وأكد الدالى ان السبب فى تأخير شفط المياه يرجع الى عمق الماسورة التى لايقل عمقها عن 6 امتار من سطح الارض.

وقال الدالى إنه بدأت حاليا أعمال الاصلاح وسيتم عودة المياه للمناطق المتضررة خلال الساعات القادمة، مشيرا الى انه وجه شركة مياه الجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر انه اثناء قيام القائمين على العمل بشركة المقاولون العرب بأعمال حفر لقواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل نطاق حى الوراق نتج عن ذلك حدوث كسر بماسوره مياه رئيسية 1200مم وتدفق المياه بكميات كبيرة مع قطع المياه عن العديد من المناطق منها الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته وتم توجيه الادارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المرورى بكورنيش النيل لمنع أى تكدس فى حركة السيارات وتيسير الحركة المرورية.