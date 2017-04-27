أخبار مصر - حمودة كامل

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الاسكندرية أن سلطات الميناء نجحت فى إخماد حريق نشب على ظهر السفينه “رينيلا إم” والتى كانت تقوم بتفريغ شحنه جازولين تزن 9 آلاف طن .

وأضاف الغندور أنه لاتوجد خسائر فى الأرواح أو الممتلكات ، وقد وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئه الميناء بتحرك جميع وحدات الإنقاذ الموجودة بالميناء فور ورود البلاغ الى مركز العمليات وقامت بالفعل بتأمين حوض البترول والسيطرة علي الحريق وسحب السفينة خارج حوض البترول .