القاهرة - أ ش أ

فاز فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي على الزمالك بأربعة أشواط دون مقابل في المباراة قبل النهائية من بطولة الدوري العام، ليحسم رجال الطاولة اللقب قبل نهاية الدوري.

قاد فريق الأهلي الكابتن أشرف عبدالفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي وأشرف صبحي المدرب العام ، وضم فريق الأهلي سيد لاشين، وعمر عصر، ومحمد البيلي، وشادي مجدي.

وذكر النادى الأهلي على موقعه أن بطولة الدوري ستختتم بالمباراة النهائية غدا أمام إنبي بصالة طلائع الجيش.

وفي منافسات السيدات حققت سيدات الأهلي لتنس الطاولة فوزا مستحقا على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الدوري العام، المقامة حاليا بصالة نادي طلائع الجيش.

مثل الأهلي في المباراة، اللاعبات: دينا مشرف، ويسرا أشرف، وأميرة يسري، بقيادة الكابتن طارق فوزي المدرب العام، وأحمد عياد المدرب المساعد.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة تقام غدا أمام نادي المعادي.