الإسماعيلية - أ ش أ

شهدت فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية تلقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أسئلة من المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة “إسأل الرئيس” التي انطلقت كتطبيق إلكتروني يوم السبت الماضي على موقع المؤتمر الوطني للشباب حيث بلغت إجمالي المشاركات في أربعة أيام

590.171 ألف سؤال.

وجاءت أغلب المشاركات من القاهرة الكبري 25%، والإسكندرية 12.78، ومدن القناة 12.68، وجاءت الأسئلة بنسبة 46% من الإناث و 54% من الذكور، وحظى الملف الاقتصادي بالنصيب الأكبر ومعظمها حول الغلاء والأسعار وتحرير سعر الصرف.