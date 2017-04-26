امريكا -رويترز

أعلنت شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي عن طرح فيلم (ستار وورز: إبيسود 9)، آخر أفلام ثلاثية (ستار وورز/حرب النجوم) الجديدة، في مايو 2019.

ويمثل طرح الفيلم في 24 مايو تغييرا في استراتيجية ديزني التي طرحت الجزأين السابقين من ثلاثية سلسلة الخيال العلمي الناجحة في منتصف ديسمبر خلال العطلة الشتوية.

ولم تكشف ديزني عن تفاصيل الفيلم الذي لم يعرف عنه سوى أنه سيكون من إخراج كولين تريفورو.

ويستكمل الفيلم الجديد الثلاثية التي بدأت بعدما اشترت ديزني شركة لوكاس فيلم من المخرج جورج لوكاس في صفقة بقيمة أربعة مليارات دولار عام 2012. وفي ديسمبر 2015 طرحت الشركة فيلم (ستار ووزر: ذا فورس أويكينز) الذي جمع من جديد بين فريق عمل أول أفلام السلسلة والذي يعود لعام 1997. ومن المقرر طرح فيلم (ستار وورز: ذا لاست جداي) في أنحاء العالم يوم 15 ديسمبر 2017.

كما أعلنت ديزني يوم الثلاثاء إرجاء موعد طرح جزء آخر من سلسلة (إنديانا جونز) الناجحة من بطولة هاريسون فورد إلى يوليو 2020. ولم تفسر الشركة تغيير الموعد بعدما كان طرح الفيلم مقررا في يوليو2019.